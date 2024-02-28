"Пока рано их сравнивать, прошло не так много времени. Плюс мы не видели Угальде в официальных матчах, хотя парень очень хорошо технически оснащен. Но некоторые преимущества у него перед Соболевым есть. Хотя вообще они очень разные. Нужно дождаться официальных игр, и посмотреть, как костариканец будет выглядеть на дистанции", - цитирует Бушманова "РБ Спорт".
Напомним, что Манфред Угальде перешел в "Спартак" из "Твенте" в зимнее трансферное окно за 15 миллионов евро с учетом бонусных выплат. Александр Соболев в текущем сезоне провел за московский клуб 18 матчей и записал на свой счет шесть забитых мячей и столько же результативных передач. После зимней паузы подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ. "Красно-белые" располагаются на пятом месте в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 30 очков.
Бушманов: Угальде имеет некоторые преимущества перед Александром Соболевым
Экс-игрок "Спартака" Евгений Бушманов сравнил новичка клуба Манфреда Угальде и Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"