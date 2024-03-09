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Гацкан: у "Ростова" есть шанс закончить сезон на четвертом-пятом месте

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Экс-игрок "Ростова" Александр Гацкан считает, что у команды Валерия Карпина есть шанс закончить сезон в топ-5.
Фото: ФК "Ростов"
"Мне очень нравится игра "Ростова", видно, что хорошо поработали на зимних сборах. Маловероятно, что "Ростов" может претендовать на медали, но в жизни все бывает. Надеемся на лучшее и, думаю, что у "Ростова" есть шанс закончить сезон на четвертом-пятом месте", - приводит слова Гацкана "Чемпионат".

Вчера, 8-го марта "Ростов" одержал победу над лидером чемпионата "Краснодаром" в матче 20-го тура со счетом 2:1. Команда Валерия Карпина после 20-ти сыгранных матчей занимает девятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 27 очков. Южане сыграли вничью с ЦСКА 1:1 в первом матче плей-офф Кубка России. В 21-м туре команда сыграет с екатеринбургским "Уралом", который располагается на 13-й строчке.

Ростов Гацкан
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