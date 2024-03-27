Руководитель службы по маркетингу и коммерции Российского футбольного союза Илья Фимушкин прокомментировал возможное возвращения продажи пива на стадионах во время матчей Российской Премьер-Лиги. По словам Фимушкина, с точки зрения опыта болельщика и коммерции, это будет положительным изменением. Однако Фимушкин добавил, что важно умеренное употребление алкогольного напитка на стадионе.
«С точки зрения коммерции возможное возвращение пива немного переоценено. Доходная часть от продажи напитка на стадионе не такая большая. Все это можно посчитать: стоимость и себестоимость пива, сколько его можно продать, все это умножить на посещаемость», - передает слова Фимушкина «РБ Спорт».
РФС: коммерческая часть возвращения пива на стадионы немного переоценено
Руководитель службы по маркетингу и коммерции РФС Илья Фимушкин поделился мнением о возвращения пива на стадионы.
Фото: ТАСС