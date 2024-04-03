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Хавбек "Ростова" Байрамян: осуществил мечту - играю в одной команде с Роналдо

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Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян рассказал о своих впечатлениях от выступления за одну команду с бразильцем Роналдо.
Фото: РПЛ
- У меня с детства кумир - Роналдо, Зубастик, всегда болел за него. Теперь, когда вижу в расписании на лечение фамилию Роналдо, а потом свою, меня это веселит. Играю в одной команде с Роналдо - получается, осуществил мечту! - передаёт слова Байрамяна Metaratings.ru.

23-летний бразильский правый вингер Роналдо дос Сантос перешёл в "Ростов" из софийского "Левски" в январе 2024 года, сумма трансферной компенсации составила 2 миллиона евро. В 5 матчах за жёлто-синих во всех турнирах футболист отметился одной результативной передачей.

Ростов
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