Как сообщает источник, игра, которая в следующий понедельник должна начаться в 17:00 по московскому времени, не будет перенесена, несмотря на последние события в некоторых районах Оренбурга. Отметим, что там сегодня, 6 апреля, случилось подтопление. В отдельных участках области происходит эвакуацию жителей.
Напомним, “Оренбург” с 20 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. “Рубин” с 32 баллами идет седьмым.
Источник: “РБ Спорт”
“РБ Спорт”: матч “Оренбург” — “Рубин” не перенесут из-за наводнения
Игра 23-го тура Российской Премьер-Лиги “Оренбург” — “Рубин”, которая запланирована на 8 апреля, пройдет по расписанию.
Фото: "Матч ТВ"