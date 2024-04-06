"Пока не было никакого общения с "Ростовом". Когда будет, об этом все узнают", - цитирует Талаева "РБ Спорт".
В текущем сезоне Никита Медведев провел за "Ростов" девять матчей, в которых пропустил одиннадцать мячей и дважды сохранил свои ворота в неприкосновенности. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 29-летнего игрока в 400 тысяч евро. После 21-го сыгранного тура команда Валерия Карпина занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 30-ю очками
Агент Медведева: пока не было никакого общения с "Ростовом" о продлении контракта
Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы голкипера "Ростова" Никиты Медведева, высказался о контракте своего клиента.
Фото: ФК "Ростов"