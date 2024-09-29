- Малком приезжал в "Зенит" такой же звездой, как и Пьянич. Он тогда быстро сломался и долго лечился, поэтому это быстро забылось. А потом его продали.
Миралем - опытный футболист, поиграл и в "Барселоне", и в "Ювентусе". Выиграл везде всё что можно, - цитирует защитника "армейцев" "Чемпионат".
Напомним, столичный клуб объявил о подписании контракта с боснийским футболистом на этой неделе. Трудовой договор с 34-летним Пьяничем рассчитан на один год с возможностью продления еще на один сезон.
ЦСКА в текущем сезоне набрал 17 баллов и занимает четвертое место в РПЛ. В следующем туре ЦСКА в гостях встретится с московским "Динамо", матч пройдет 6 октября, старт запланирован на 19:00 мск.
26-летний Круговой в этом сезоне РПЛ провел 10 матчей и отметился тремя ассистами на партнеров. За "армейцев" он выступает с лета этого года.
Защитник ЦСКА Круговой: Малком приезжал в "Зенит" такой же звездой, как и Пьянич
Данил Круговой, выступающий за ЦСКА, высказался о переходе в команду боснийца Миралема Пьянича.
Фото: ПФК ЦСКА