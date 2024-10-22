"Пока никак не отношусь к идее появление белорусских клубов в РПЛ. Было много разговоров на тему объединённых чемпионатов. Для себя не понимаю, как возможно это сделать. Пусть нам скажут, как это будет. А мы уже будем об этом всерьёз говорить", - сказал Кобелев.
Министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук сообщил СМИ, что вопрос объединения чемпионатов России и Белоруссии есть в повестке, однако в Белорусской федерации футбола опровергли возможность такой идеи, уточнив, что это противоречит правилам УЕФА и ФИФА. Бывший российский футболист, занимающий должность в Российской футбольном союзе, Дмитрий Булыкин отнесся скептически к объединению двух чемпионатов, ссылаясь на УЕФА и ФИФА.
Источник: "Чемпионат"
Кобелев - об идее объединить чемпионаты России и Белоруссии: не понимаю, как возможно это сделать
Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев высказался об идее объединения чемпионатов России и Белоруссии.
Фото: ФК "Динамо"