Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Факел
0 - 1 0 1
Зенит2 тайм
Динамо Мх
18:30
СпартакНе начат
ЦСКА
20:45
АхматНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Монако
19:45
Црвена ЗвездаНе начат
Милан
19:45
БрюггеНе начат
Жирона
22:00
СлованНе начат
Реал Мадрид
22:00
Боруссия ДНе начат
Штурм
22:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
ПСЖ
22:00
ПСВНе начат
Ювентус
22:00
ШтутгартНе начат
Арсенал
22:00
ШахтерНе начат
Астон Вилла
22:00
БолоньяНе начат

Кобелев - об идее объединить чемпионаты России и Белоруссии: не понимаю, как возможно это сделать

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев высказался об идее объединения чемпионатов России и Белоруссии.
Фото: ФК "Динамо"
"Пока никак не отношусь к идее появление белорусских клубов в РПЛ. Было много разговоров на тему объединённых чемпионатов. Для себя не понимаю, как возможно это сделать. Пусть нам скажут, как это будет. А мы уже будем об этом всерьёз говорить", - сказал Кобелев.

Министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук сообщил СМИ, что вопрос объединения чемпионатов России и Белоруссии есть в повестке, однако в Белорусской федерации футбола опровергли возможность такой идеи, уточнив, что это противоречит правилам УЕФА и ФИФА. Бывший российский футболист, занимающий должность в Российской футбольном союзе, Дмитрий Булыкин отнесся скептически к объединению двух чемпионатов, ссылаясь на УЕФА и ФИФА.

Источник: "Чемпионат"

Андрей Кобелев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится