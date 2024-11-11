"Спартак" вроде бы неплохо начал сезон, потом был провал, но выиграли последние три матча. После таких побед "Спартак" раскрепостится. Ещё три тура назад "Спартак" был на шестом месте, что является позором для такого клуба. Но в клубе сделали выводы, и теперь футболисты выходят на поле с новыми эмоциями и желанием", - приводит слова Колыванова "Чемпионат".
За 15 матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский "Спартак" одержал 8 побед, 4 раза сыграл вничью, потерпел 3 поражения (разница мячей составляет 25:12). Тем самым, красно-белые набрали 28 очков и расположились на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев, отвечая в июле на вопрос о поставленных на сезон задачах, заявил, что новый главный тренер команды сербский специалист Деян Станкович заинтересован в результате не ниже второго места.
Колыванов: шестое место является позором для такого клуба, как "Спартак"
Бывший главный тренер "Уфы" и московского "Торпедо" Игорь Колыванов прокомментировал выступление московского "Спартака" в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"