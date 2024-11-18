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Суд обязал "Телеспорт" предоставить "Okko" право на показ матчей Евро-2028

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Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы признал незаконной приостановку "Телеспортом" договора по передаче прав на трансляции матчей Евро-2024 и Евро-2028 "Okko".
Фото: Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы
"Телеспорт" мотивировал эту приостановку тем, что "Okko" передавал фрагменты видео сторонним ресурсам, а это, по мнению маркетинговой компании, нарушало условия заключенного договора. Суд решил, что "Телеспорт" злоупотребил своим правом и создал видимость нарушения договора онлайн-кинотеатром.

С решением суда можно ознакомиться по ссылке.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года проходил в Германии с 13 июня по 14 июля. Победителем турнира стала сборная Испании. Следующее континентальное первенство пройдет с 9 июня по 9 июля 2028 года в Великобритании и Ирландии.

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