"Угальде не стоит таких денег. Вообще думаю, что его никто не купит, это все разговоры. Люди даже не понимают, что топ-клубы не покупают игроков из России", - цитирует Селюка Odds.
Ранее в СМИ появилась информация, что в приобретении нападающего московского "Спартака" Манфреда Угальде заинтересован ряд английских клубов.
В текущем сезоне костариканец провел за красно-белых во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 16 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 15 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Селюк: вообще думаю, что Угальде никто не купит, это все разговоры
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал возможную продажу нападающего "Спартака" Манфреда Угальде за 30 миллионов евро.
Фото: ФК "Спартак"