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Стало известно, что Каррера сказал игрокам "Спартака" после поражения от "Рапида"

Главный тренер "Спартака" прокомментировал поражение от "Рапида" в стартовом матче Лиги Европы (0:2).

- За счет чего "Спартак" должен был побеждать? Моментов почти не было.

- У соперник не было много моментов, мы могли их сдерживать. Мы ошибались в последних передачах много. И нам забили два гола на наших двух ошибках. Были моменты, если бы передача была бы выполнена лучше, исход был бы иным.

- Заходил ли в раздевалку Федун? И говорил ли о чем-то?

- Нет, я лично президента не видел.

- После окончания матча вы сразу ушли в раздевалку. Это ваша традиция?

- Я всегда так поступал, я всегда уходил в раздевалку после матча. Каждый матч - особенный, он отличается, я привык к стандартному поведению. Я практически всегда так делаю. Я общаюсь с командой в раздевалке, когда все заходят.

- Что вы тогда сказали в раздевалке?

- Я сказал команде, что надо держат выше голову. Потому что на поле они выложились на 100 процентов Когда игрок отдается на поле, я доволен. Может, они ошибаются в передачах, но главное, чтобы выкладывались на все 100 процентов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Каррера Спартак Рапид
Вчера, 23:15
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(3)
№3 Написал: Zenitcheg Finland (Вчера, 23:37) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Барселона»
Цитата: Каррера
У соперник не было много моментов

Цитата: Каррера
Я сказал команде, что надо держат выше голову.

это что? попытка представить, как бы Каррера звучал на русском языке? smile


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Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:19) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Играли неплохо, только пол-состава вчерашние школьники и в атаке ебонитовая палочка.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: anonymous (Вчера, 23:17) #
  • 0
  •  (8)

главное и дальше так же выкладываться, Массимо верим!
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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