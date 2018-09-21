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Сергей Семак: Дзюба поступил неправильно

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал желтые карточки, полученные полузащитником Клаудио Маркизио и нападающим Артемом Дзюбой в матче группового этапа Лиги Европы с "Копенгагеном" (1:1). Оба футболиста получили предупреждения в конце игры.

"Это игра, это эмоции. Маркизио принял правильное решение, сорвав атаку. Дзюба поступил неправильно. Но его можно понять, хотя волю эмоциям давать нельзя", - цитирует Семака Sport24.
Теги: Семак Дзюба Зенит Копенгаген Маркизио
Сегодня, 00:22
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(3)
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 00:44) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: werty1001
В моменте с Дзюбой там фола не было, так что понять можно

Как раз в этот момент и жалеешь, почему нигде не судят по-английски, где дают бороться, пока искры не полетят.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: Tokio581 (Сегодня, 00:35) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Оба молодцом.
Регистрация: 18.04.2016 [жалоба]
№1 Написал: werty1001 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:26) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
В моменте с Дзюбой там фола не было, так что понять можно
Регистрация: 7.06.2007 [жалоба]
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