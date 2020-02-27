"Арсенал": Лено, Бельерин, Мустафи, Давид Луиз, Сака, Сьос, Джака, Обамеянг, Озил, Пепе, Ляказетт
"Олимпиакос": Са, Элабделлауи, Сиссе, Ба, Цимикас, Бухалакис, Гильерме, Камара, Ранджелович, Эль-Араби, Вальбуэна
Отметим нахождение в составе греческого клуба экс-футболиста московского "Динамо" Матье Вальбуэна.
Начало матча в 23:00 по мск.
В первом матче в Греции "Арсенал" победил с минимальным счётом благодаря голу Александра Ляказетта в конце игры.
Ляказетт, Обамеянг и Озил в составе "Арсенала" на матч 1/16 финала ЛЕ против "Олимпиакоса"
Стали известны стартовые составы "Арсенала" и "Олимпиакоса" на сегодняшний матч в Лиге Европы.
Фото: Getty Images
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