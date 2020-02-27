Ляказетт, Обамеянг и Озил в составе "Арсенала" на матч 1/16 финала ЛЕ против "Олимпиакоса"

Стали известны стартовые составы "Арсенала" и "Олимпиакоса" на сегодняшний матч в Лиге Европы.

Фото: Getty Images