Кафанов: Карпин удивил тем, что выиграл дуэль у Губерниева

"Когда Карпин меня удивил, как человек? Если брать последний период, то запомнились две вещи. Первое - когда рубанул шашкой и ушёл из "Ростова" в сборную. Второе - его дуэль с Дмитрием Губерниевым. Это не было просто интервью, это действительно была дуэль. Георгиевич её выиграл. В этих ситуациях - весь Валерий Карпин. На интервью с Губерниевым он выдержал давление, ни разу не дрогнул, хотя вопросы были жёсткие. Не каждый человек бы так смог", - приводит слова Кафанова "Чемпионат".
23 июля стало известно, что Российский футбольный союз принял решение назначить на тот момент наставника "Ростова" Карпина главным тренером сборной России. 2 августа 52-летний специалист объявил, что покидает стан желто-синих, чтобы сосредоточиться на работе в национальной команде.
1 сентября Карпин дебютирует в качестве главного тренера сборной России. Подопечные Валерия Георгиевича в "Лужниках" померяются силами с командой Хорватии в рамках отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по московскому времени.
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Фото: сборная России
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