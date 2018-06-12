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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Алексей Смертин: не гарантирую отсутствие расизма на ЧМ-2018
Офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин отметил, что не может гарантировать полного отсутствия проявлений расизма со стороны болельщиков на чемпионате мира—2018.
"В России футбол любят миллионы людей, но порой, к сожалению, небольшая группа совершает глупые поступки. Тем, кто позволяет себе проявления расизма, я бы сказал: задумайтесь о своих словах, о своём поведении. Я не беспокоюсь по поводу того, что со стороны российских болельщиков во время чемпионата мира могут быть проявления расизма. Не могу на сто процентов гарантировать, что турнир обойдётся без подобных эксцессов, но учитывая опыт проведения Кубка конфедераций в нашей стране, я уверен, что чемпионат мира пройдёт на высоком уровне", — сказал Смертин в эфире телеканала CBC.
"Чемпионат.сом"
"В России футбол любят миллионы людей, но порой, к сожалению, небольшая группа совершает глупые поступки. Тем, кто позволяет себе проявления расизма, я бы сказал: задумайтесь о своих словах, о своём поведении. Я не беспокоюсь по поводу того, что со стороны российских болельщиков во время чемпионата мира могут быть проявления расизма. Не могу на сто процентов гарантировать, что турнир обойдётся без подобных эксцессов, но учитывая опыт проведения Кубка конфедераций в нашей стране, я уверен, что чемпионат мира пройдёт на высоком уровне", — сказал Смертин в эфире телеканала CBC.
"Чемпионат.сом"
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