Глава МИД Бельгии подарил Лаврову футболку сборной с автографами игроков

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс на встрече в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым преподнёс ему в подарок футболку сборной Бельгии с автографами игроков."Я очень доволен организацией чемпионата мира. Уже имел честь увидеть игру и нашей сборной, и сборной России. Будем надеяться, мы продолжим в том же духе. Позвольте мне подарить вам футболку сборной Бельгии с автографами всех игроков. Иногда мы играем в красном, а иногда в жёлтом", — сказал Рейндерс.Лавров в ответ также подарил Рейндерсу футболку, но не игровую, а с логотипом чемпионата мира – 2018. Напомним, что глава МИД России является давним болельщиком московского "Спартака".