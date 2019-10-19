Главный тренер "Химок" Андрей Талалаев прокомментировал поражение от "Нижнего Новгорода" (0:1) в 18-м туре ФНЛ.
"Я доволен игрой своей команды. Нам нужно работать над завершающей стадией. А забивать со временем они научатся. Соперник не превзошел нас, Но Палиенко выше по мастерству. В эпизоде с пропущенным голом 2-3 человека совершили индивидуальные ошибки. Плюс слабое судейство. Я такого неквалифицированного арбитра не видел. Давать карточки на каждый крик, а дали много карточек. Футбол это не балет", - цитирует тренера официальный сайт ФНЛ.
Талалаев: я такого неквалифицированного арбитра не видел
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