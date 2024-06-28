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Бубнов: за всю историю футбола у Грузии не было такого вратаря, как Мамардашвили
Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил уровень игры голкипера сборной Грузии Георгия Мамардашвили на Евро-2024 в Германии.
Фото: Imago
"Георгий Мамардашвили - один из лучших, если не лучший голкипер на Евро-2024. Он никому не уступает ни по физическим данным, ни по уровню мастерства. Ему нужно было давать "лучшего игрока" после каждой игры. Сейчас вратарь может спокойно переходить в топовую команду. За всю историю грузинского футбола у них не было такого мощного голкипера", - заявил Бубнов.
В заключительном туре группового этапа Чемпионата Европы сборная Грузии одержала победу над сборной Португалии (2:0), что позволило команде довести количество очков до 4-х и выйти в 1/8 финала турнира. В первом матче плей-офф грузинам будет противостоять сборная Испании - единственная команда турнира, которая выиграла все свои матчи в группе.
Голкипер Георгий Мамардашвили принял участие во всех 3-х матчах сборной Грузии на групповой стадии и пропустил в них 4 мяча. Права на грузинского вратаря принадлежат "Валенсии". Его контракт с испанским клубом рассчитан до лета 2027-го года.
Источник:
Sportbox
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Александр Бубнов
Георгий Мамардашвили
Сборная Грузии
Евро-2024
Чемпионат Европы
Вчера, 23:55
Опубликовал:
Aslan Arshba
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