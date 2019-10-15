Главный тренер сборной Испании Роберт Морено рассказал о состоянии здоровья Давида де Хеа. В отборочном матче Евро-2020 против Швеции голкипер получил повреждение и покинул поле на 60-й минуте. Его заменил Кепа Аррисабалага.
"Он почувствовал мышечную боль, но в перерыве получил помощь от врача и хотел остаться на поле.
Де Хеа дал нам слово, но в итоге не смог продолжить встречу", — приводит слова Морено Goal.
Испания пропустила гол от Швеции на 50-й минуте, но сравняла счет и обеспечила себе досрочный выход в финальную часть турнира.
Sport24
Тренер сборной Испании: Де Хеа почувствовал боль, но хотел остаться на поле
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