Тренер сборной Испании: Де Хеа почувствовал боль, но хотел остаться на поле

Главный тренер сборной Испании Роберт Морено рассказал о состоянии здоровья Давида де Хеа. В отборочном матче Евро-2020 против Швеции голкипер получил повреждение и покинул поле на 60-й минуте. Его заменил Кепа Аррисабалага."Он почувствовал мышечную боль, но в перерыве получил помощь от врача и хотел остаться на поле.Де Хеа дал нам слово, но в итоге не смог продолжить встречу", — приводит слова Морено Goal.Испания пропустила гол от Швеции на 50-й минуте, но сравняла счет и обеспечила себе досрочный выход в финальную часть турнира.