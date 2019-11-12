Рейнгольд: Гилерме относится к вратарям, которых называют "пеночниками". Такие не должны играть в сборной

- Реально ли сборной России занять первое место в своей отборочной подгруппе?
- Обыгрывай Бельгию - и все. На выезде мы проиграли бельгийцам 1:3. Ну вот, надо побеждать сейчас 3:0 - и мы на первом месте. Все очень просто. Вроде футболисты сейчас в хорошей форме, сыграна наша сборная. По тем матчам, которые мы видели, сыграли ребята на хорошем уровне, показали добротный футбол. Осталось преодолеть один барьер, чтобы занять первое место - это сборная Бельгии. Надо обыгрывать с тем счетом, который я назвал, и вопросы будут сняты. Все зависит от нас. Но, конечно, играть с такими командами, как Казахстан и Шотландия, которая сейчас в непонятном состоянии, - это одно, а противостоять сборной Бельгии - это совсем другое дело. Это две громадные разницы. Потому что Бельгия на пять-шесть голов выше этих соперников. Так что, как говорится, здесь 50 на 50. Мы имеем преимущество только в том, что матч проходит у нас дома. А по игре - доказывайте, ребята! Все в ваших руках. Вот и сравним уровень российского и западного футбола.
- Какой игры ждете?
- Нам терять нечего, мы свое взяли. Мы вышли на чемпионат Европы - нет вопросов. Надо не бояться, надо выходить и показывать то, что мы наработали, то, что мы можем. Того потенциала, который у нас есть, по-моему, должно хватить, чтобы на равных бороться с нашим соперником. А что получится в итоге, посмотрим. В принципе Бельгия - команда, которая по уровню мастерства выше нашей сборной. Но есть другие факторы: желание, мастерство, самоотдача - если все это суммировать, мы можем дать бой сопернику.
- По некоторой информации, Станислав Черчесов обращался к Игорю Акинфееву с просьбой вернуться в сборную. Как думаете, вернется ли многолетний голкипер национальной команды в ворота сборной? Нужен ли он сейчас ей?
- Он был нужен тогда, когда он был нужен. Но если Акинфеев сказал, что он больше за сборную играть не будет, надо человека оставить в покое. Он, наверное, не просто так это сказал. Видимо, в ЦСКА он приличную нагрузку получает - там молодняк один. А в сборной надо играть очень ответственно. Я понимаю волнение Черчесова по поводу вратарской позиции. Я много раз говорил, что Гилерме - вратарь не для сборной. Да, он выручает порой, на линии стоит очень прилично. Но надо сказать правду, сказать простыми словами: Гилерме, на мой взгляд, "пеночник". Именно так называют вратарей, которые такие оплошности, как Гилерме, допускают. А он действительно такие "пенки" порой пускает! Хотя бы в недавнем матче "Локомотив" - "Ювентус" такой случай был. А это вратарь сборной. Я много раз уже говорил: у нас очень приличная вратарская школа. А Максименко разве хуже Гилерме? Думаю, нет. Он очень прибавил. Я так говорю не потому, что он спартаковец, а потому что он правда прибавил. А посмотрите на вратаря тульского "Арсенала" ( Егор Шамов - прим. Rusfootball.info.) - что он творит! А ведь надо учитывать, что "Локомотив" надежно играет в обороне - это тоже подспорье для Гилерме. В общем, у меня однозначное мнение: "пеночники" в сборной играть не должны. На меня могут обижаться, но я говорю то, что вижу.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Рейнгольд: Гилерме относится к вратарям, которых называют "пеночниками". Такие не должны играть в сборной
Чемпион и обладатель Кубка СССР Валерий Рейнгольд в интервью Rusfootball.info - о возможном возвращении в сборную России Акинфеева и мнением, почему Гилерме - вратарь не уровня национальной команды.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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