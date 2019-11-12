Рейнгольд: Гилерме относится к вратарям, которых называют "пеночниками". Такие не должны играть в сборной

Чемпион и обладатель Кубка СССР Валерий Рейнгольд в интервью Rusfootball.info - о возможном возвращении в сборную России Акинфеева и мнением, почему Гилерме - вратарь не уровня национальной команды.

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