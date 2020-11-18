Самедов — об игровом времени Соболева в сборной: есть тренерский штаб, который лучше знает, кто сильнее

Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал недовольство болельщиков тем, что нападающий "Спартака" Александр Соболев получает мало игрового времени в составе национальной команды.
Фото: ФК "Спартак"
"Есть тренерский штаб, который видит этих футболистов каждый день и гораздо лучше болельщиков знает, кто в данной ситуации сильнее. Мы всех моментов, тонкостей не улавливаем.

Все понимают, что Дзюба был в этой команде номером один, но месяц назад с Артемом в составе не удалось в трех матчах победить. Тренерам есть из кого выбирать", - сказал Самедов.

Александр Соболев провел в составе сборной три матча: товарищеские игры со Швецией и Молдавией и матч Лиги наций с Венгрией. В них он забил один гол. В общей сложности за главную команду России форвард красно-белых сыграл 79 минут.

Ближайший матч сборной России сегодня в Белграде против сборной Сербии в рамках Лиги наций. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

В "Спартаке" Соболев провёл 12 матчей в чемпионате России, забил пять голов и отдал две голевые передачи.

Источник: РБ-Спорт.

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Теги: Сборная России Соболев Самедов Лига наций
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