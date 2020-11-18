"Есть тренерский штаб, который видит этих футболистов каждый день и гораздо лучше болельщиков знает, кто в данной ситуации сильнее. Мы всех моментов, тонкостей не улавливаем.
Все понимают, что Дзюба был в этой команде номером один, но месяц назад с Артемом в составе не удалось в трех матчах победить. Тренерам есть из кого выбирать", - сказал Самедов.
Александр Соболев провел в составе сборной три матча: товарищеские игры со Швецией и Молдавией и матч Лиги наций с Венгрией. В них он забил один гол. В общей сложности за главную команду России форвард красно-белых сыграл 79 минут.
Ближайший матч сборной России сегодня в Белграде против сборной Сербии в рамках Лиги наций. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.
В "Спартаке" Соболев провёл 12 матчей в чемпионате России, забил пять голов и отдал две голевые передачи.
Источник: РБ-Спорт.
Самедов — об игровом времени Соболева в сборной: есть тренерский штаб, который лучше знает, кто сильнее
Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал недовольство болельщиков тем, что нападающий "Спартака" Александр Соболев получает мало игрового времени в составе национальной команды.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!