Головин: пугает перспектива, что больше не сыграю на ЧМ и ЧЕ. Сильно переживаю

Хавбек "Монако" Александр Головин признался, что его пугает мысль о том, что он больше никогда не сможет сыграть за сборную России на крупных международных турнирах.

Фото: сборная России





Атакующий полузащитник Александр Головин перешел в "Монако" из московского



В нынешнем сезоне Головин принял участие в 29 матчах за монегасков во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу.



За российскую сборную футболист дебютировал 7 июня 2015 года и с тех пор провел 47 встреч, отметившись в них шестью забитыми мячами.



Источник: - Пугает перспектива, что больше не сыграю на чемпионате мира, Европы. Из-за этого сильно переживаю. Принял это, но не до конца. Надежда есть. Игра за сборную на крупном турнире не сравнится даже с Лигой чемпионов, как бы я ее ни любил. Мне довольно часто снились моменты с домашнего чемпионата мира, как будто это снова у нас проходит. Поэтому хочется очень.Атакующий полузащитник Александр Головин перешел в "Монако" из московского ЦСКА летом 2018 года, по окончании чемпионата мира в России. В мае хавбеку национальной сборной России исполнится 29 лет.В нынешнем сезоне Головин принял участие в 29 матчах за монегасков во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу.За российскую сборную футболист дебютировал 7 июня 2015 года и с тех пор провел 47 встреч, отметившись в них шестью забитыми мячами.Источник: "Чемпионат"

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