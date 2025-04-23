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Головин: пугает перспектива, что больше не сыграю на ЧМ и ЧЕ. Сильно переживаю
Сегодня, 16:41
Хавбек "Монако" Александр Головин признался, что его пугает мысль о том, что он больше никогда не сможет сыграть за сборную России на крупных международных турнирах.
Фото: сборная России
- Пугает перспектива, что больше не сыграю на чемпионате мира, Европы. Из-за этого сильно переживаю. Принял это, но не до конца. Надежда есть. Игра за сборную на крупном турнире не сравнится даже с Лигой чемпионов, как бы я ее ни любил. Мне довольно часто снились моменты с домашнего чемпионата мира, как будто это снова у нас проходит. Поэтому хочется очень.
Атакующий полузащитник Александр Головин перешел в "Монако" из московского
ЦСКА
летом 2018 года, по окончании чемпионата мира в России. В мае хавбеку национальной
сборной России
исполнится 29 лет.
В нынешнем сезоне Головин принял участие в 29 матчах за монегасков во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу.
За российскую сборную футболист дебютировал 7 июня 2015 года и с тех пор провел 47 встреч, отметившись в них шестью забитыми мячами.
Источник:
"Чемпионат"
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Александр Головин
Монако
Лига 1
Чемпионат Мира
Чемпионат Европы
Опубликовал:
Вячеслав Буланов
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