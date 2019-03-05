Юрген Клопп: Месси невероятно исполнил штрафной

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после поражения от "Барселоны" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (0:3) отметил исполнение штрафного удара Лионелем Месси."Месси невероятно исполнил штрафной удар. Но очевидно, что мы не можем защищаться только от одного его все 90 минут, это факт...", - цитирует Клоппа BBC.