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"Анжи" подписал контракты с Алексеем Солосиным и Хасаном Мамтовым

"Анжи" подписал контракты с вратарем Алексеем Солосиным и нападающим Хасаном Мамтовым, сообщает "Спорт-Экспресс".

С обоими футболистами соглашения рассчитаны на год с возможностью пролонгации еще на год.
Теги: Анжи
Сегодня, 03:06
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