Новости партнеров

Массимо Каррера: прощай, великий Астори

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера попрощался с умершим сегодня ночью капитаном "Фиорентины" Давиде Астори.

– Прощай, великий Давиде. Прощай, великий человек, - написал Каррера в своём Инстаграме.

Ciao Grande Davide ??Ciao Grande Uomo. ?? RIP??

A post shared by Massimo Carrera Official (@massimo.carrera4) on

Теги: Каррера Спартак Фиорентина
Вчера, 21:58
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(3)
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 01:10) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Aurum
Цитата: tiki
мда.я только с кладбища своей девушки.и я думаю что тут тоже асфиксия будет диагнозом.
эххххххххх.печально все это(
п.с.даже тут нашелся моральный урод, у кого совесть позволяет минус поставить.хрен с оценками....но сочувствую "моральному облику"

Всем людям- душевного спокойствия - это самое важное в этой жизни, и тебе, мил человек, и родственникам Астори, всем....

спасибо!!!
и все равно нашелся что и тебе минусовщик...что за люди.минус важнее души


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: Aurum Беловодье (Вчера, 23:07) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: tiki
мда.я только с кладбища своей девушки.и я думаю что тут тоже асфиксия будет диагнозом.
эххххххххх.печально все это(
п.с.даже тут нашелся моральный урод, у кого совесть позволяет минус поставить.хрен с оценками....но сочувствую "моральному облику"

Всем людям- душевного спокойствия - это самое важное в этой жизни, и тебе, мил человек, и родственникам Астори, всем....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Вчера, 22:16) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
мда.я только с кладбища своей девушки.и я думаю что тут тоже асфиксия будет диагнозом.
эххххххххх.печально все это(
п.с.даже тут нашелся моральный урод, у кого совесть позволяет минус поставить.хрен с оценками....но сочувствую "моральному облику"


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Вчера, 22:10) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ужасная история,.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.