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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Алексей Попов: интересно, кто принял решение так убить "Амкар"?
Бывший защитник "Амкара" Алексей Попов назвал убийством судейство в домашнем матче пермского клуба с тульским "Арсеналом" в 22-м туре РФПЛ.
Игра завершилась поражением "Амкара" со счетом 0:2. Судья Михаил Вилков назначил в ворота пермяков два пенальти и удалил двух игроков команды.
"Интересно, кто принял решение так убить "Амкар"? Ну, это, конечно, вторично... Первично - значит, знала сторона"зла", что будет расправа над "Амкаром", но ведь есть и сторона "добра", и она тоже была в курсе, что произойдет, просто так ничего не бывает и все всё заранее знают, нет?
Я о том, что нет у Амкара защитников на "небе"? А почему? Неужели так непрофессионально, по-****ски, работает "Амкар" что всем в Москве пох** на нас? Неужели нет в Москве тех, кто уважает труд "Амкара", считает их профессионалами и не позволит так расправляться с командой?! Походу, нет. Не верится", - цитирует Попова sport24.ru.
Игра завершилась поражением "Амкара" со счетом 0:2. Судья Михаил Вилков назначил в ворота пермяков два пенальти и удалил двух игроков команды.
"Интересно, кто принял решение так убить "Амкар"? Ну, это, конечно, вторично... Первично - значит, знала сторона"зла", что будет расправа над "Амкаром", но ведь есть и сторона "добра", и она тоже была в курсе, что произойдет, просто так ничего не бывает и все всё заранее знают, нет?
Я о том, что нет у Амкара защитников на "небе"? А почему? Неужели так непрофессионально, по-****ски, работает "Амкар" что всем в Москве пох** на нас? Неужели нет в Москве тех, кто уважает труд "Амкара", считает их профессионалами и не позволит так расправляться с командой?! Походу, нет. Не верится", - цитирует Попова sport24.ru.
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