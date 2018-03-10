Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Алексей Попов: интересно, кто принял решение так убить "Амкар"?

Бывший защитник "Амкара" Алексей Попов назвал убийством судейство в домашнем матче пермского клуба с тульским "Арсеналом" в 22-м туре РФПЛ.

Игра завершилась поражением "Амкара" со счетом 0:2. Судья Михаил Вилков назначил в ворота пермяков два пенальти и удалил двух игроков команды.

"Интересно, кто принял решение так убить "Амкар"? Ну, это, конечно, вторично... Первично - значит, знала сторона"зла", что будет расправа над "Амкаром", но ведь есть и сторона "добра", и она тоже была в курсе, что произойдет, просто так ничего не бывает и все всё заранее знают, нет?

Я о том, что нет у Амкара защитников на "небе"? А почему? Неужели так непрофессионально, по-****ски, работает "Амкар" что всем в Москве пох** на нас? Неужели нет в Москве тех, кто уважает труд "Амкара", считает их профессионалами и не позволит так расправляться с командой?! Походу, нет. Не верится", - цитирует Попова sport24.ru.
Теги: Амкар Арсенал Тула
Сегодня, 17:18
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
39
(6)
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
№39 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 18:47) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
а что, если на деле никто и не пытался убить пермяков, а это просто уровень футбольного судьи Вилкова такой- убогий, непрофессиональный, корявый ?

Единственно понимающий чел среди остальных свиней.

Цитата: waldemar
ЗА ЗИНЬКУ ТОЛЬКО В ПИТЕРЕ

и Европе.


--------------------
- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
№38 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:45) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: waldemar
ЗА СПАРТАК ПО ВСЕЙ РОССИИ.

Да ну. Во всей Вселенной сразу , что уж. Из дерьма вылезли в свое время, обратно и вернетесь, если не уже.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№37 Написал: miktar (Сегодня, 18:44) #
  • +2
  •  (2)
online

Месть Москве - суть того, что творится в моей стране.


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№36 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 18:39) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: waldemar

бомжи не успокаиваются

Вообще-то, все спокойны, кроме свиней. Здесь не обсуждают выигрыш или проигрыш. Здесь обсуждают судейство Вилкова. Но свиньям же надо найти виновного.


--------------------
- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
№35 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 18:38) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Boss52
Цитата: romazab
Надо бомжеклАб так же тапить и чмырить, знали свое место. Всю жизнь в говне силели, а тут расскукарекались

В говне сидели, сидят и будут сидеть всегда такие как ты. Знаешь почему? Потому что вы (ваше сообщество фанатов Спартака за МКАДом) быдло. Вы ничего в этой жизни не знаете, ничего не умеете кроме как изливать свою желчь от бесцельно просранной жизни. Средств для нормальной жизни для самого и, не дай бог, если имеется семья катастрофически не хватает. Вот вы и пытаетесь самоутвердиться своей вонью на этом и подобных сайтах. Ваша ущербность очевидна. Таких как вы надо принудительно помещать в закрытые охраняемые территории, чтобы вы е...бали мозги друг другу.

ВСЁ БОЛЬШЕ УБЕЖДАЮСЬ ЧТО БОЛЬШАЯ ПОЛОВИНА БОМЖЕЙ СТОИТ НА УЧЁТЕ В КАЩЕНКО,ДУРЕНЬ ЗА ЗИНЬКУ ТОЛЬКО В ПИТЕРЕ ,ЗА СПАРТАК ПО ВСЕЙ РОССИИ.
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№34 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 18:38) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: Сибирячок
Цитата: sssh53
Да теже самые, что приказали Зенит тормознуть с помощью Амкара. Жизнь полна бумерангов - всегда все возвращается

Ну ты кретин.

Обоснуйте. Слова о жуткой мести Амкару скорее говорят о вашем недостатке ума. Зачем? Кому он нужен это Амкар на грани исчезновения, чтобы с ним бодался клуб среднего европейского уровня? Сельдякова да, наказали. А Амкар - он до глубокой з... Понимаяю - логика недоступная для основной массы болел Спартака область. Конечно, ругаться и оскорблять проще, чем включать мозги. Ну хоть пытайтесь их включать иногда
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№33 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:37) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: waldemar
бомжи не успокаиваются, что не так ,ну все признали честное судейство или больные вы???

С таблицей всё честно то, чтобы вещать со святой горы?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№32 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:36) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
а что, если на деле никто и не пытался убить пермяков, а это просто уровень футбольного судьи Вилкова такой- убогий, непрофессиональный, корявый ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№31 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 18:36) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: _SHIGA_
Сосни куйца мож легче станет.

Грипп то у вас, у свиней. Эт вам сосать надо. Может мозги на место встанут.


--------------------
- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
№30 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 18:30) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Фонтанка
Цитата: _SHIGA_
милер и фурсенко как месть за матч сенит-амкар!

Осподи, ещё одна больная свинья. Грипп, штолле случился у них?

бомжи не успокаиваются, что не так ,ну все признали честное судейство или больные вы??? или мания величия что все должны просИрать ЗИНКЕ.
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№29 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:30) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: romazab
Надо бомжеклАб так же тапить и чмырить, знали свое место. Всю жизнь в говне силели, а тут расскукарекались

В говне сидели, сидят и будут сидеть всегда такие как ты. Знаешь почему? Потому что вы (ваше сообщество фанатов Спартака за МКАДом) быдло. Вы ничего в этой жизни не знаете, ничего не умеете кроме как изливать свою желчь от бесцельно просранной жизни. Средств для нормальной жизни для самого и, не дай бог, если имеется семья катастрофически не хватает. Вот вы и пытаетесь самоутвердиться своей вонью на этом и подобных сайтах. Ваша ущербность очевидна. Таких как вы надо принудительно помещать в закрытые охраняемые территории, чтобы вы е...бали мозги друг другу.
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
№28 Написал: _SHIGA_ СССР (Сегодня, 18:27) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Фонтанка
Цитата: _SHIGA_
милер и фурсенко как месть за матч сенит-амкар!

Осподи, ещё одна больная свинья. Грипп, штолле случился у них?

Сосни куйца мож легче станет.. Антивирус будет joy


--------------------
ленинградские педрилы!
Регистрация: 1.02.2018 [жалоба]
№27 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 18:24) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: wir sind die besten
...."Интересно, кто принял решение так убить "Амкар"?...
Как минимум последние 4 команды, как максимум 10 с конца таблицы...У Зенита претензии к судье за вторую желтую Ерохину и неудаление Зайцева, а не ФК Амкар....многим, особо Попову,надо головой думать, а не жопой....

МЕСТЬ БОМЖЕРЕСУРСА.
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№26 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 18:22) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
...."Интересно, кто принял решение так убить "Амкар"?...
Как минимум последние 4 команды, как максимум 10 с конца таблицы...У Зенита претензии к судье за вторую желтую Ерохину и неудаление Зайцева, а не ФК Амкар....многим, особо Попову,надо головой думать, а не жопой....
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№25 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:21) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sssh53
Да теже самые, что приказали Зенит тормознуть с помощью Амкара. Жизнь полна бумерангов - всегда все возвращается

Ну ты кретин.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№24 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 18:18) #
  • -2
  •  (4)

Да теже самые, что приказали Зенит тормознуть с помощью Амкара. Жизнь полна бумерангов - всегда все возвращается
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№23 Написал: Викторис (Сегодня, 18:17) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Зенитовцы харе плакать достали, уже тренера и старый и новый и игроки и болельщики и фанаты -слезы и сопли ручьем - достали
Регистрация: 8.04.2017 [жалоба]
№22 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:12) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Barmaley
В Питере Зенит убили,

Как убили? Расскажи ка нам. Пенальти не дали в ворота Перми? Или пенальти дали необоснованно в ворота Зенита? Как? Не засчитали пару честных голов бакланов?
Объясни, что в твоей тупой башке творится?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№21 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 18:12) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: _SHIGA_
милер и фурсенко как месть за матч сенит-амкар!

Осподи, ещё одна больная свинья. Грипп, штолле случился у них?


--------------------
- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
№20 Написал: Barmaley (Сегодня, 18:08) #
  • -1
  •  (5)
online

Это называется не рой другому яму, сам в нее попадешь.В Питере Зенит убили, В Перми -Амкар. Закон бумеранга. Команды тут не причем.судьи работают на букмекеров, вот и вся истина. А заказчики могут быть любые. Конечно с большими бабаками.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
№19 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:08) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Аппелируя к Москве, попов даёт понять, что заказ явно не из Краснодара, Томска, и других городов. Он явно говорит - это Голубой Питер.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№18 Написал: avnik море (Сегодня, 18:01) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Какой к х...ям Амкар, если уже Зенит-то топят по беспределу.


А что вы о Манчини во множественном числе?


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№17 Написал: Викторис (Сегодня, 17:59) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Какой к х...ям Амкар, если уже Зенит-то топят по беспределу.

Да вы сами топите себя а самый главный палач Манчини
p.s. Кто такой зенит?
Регистрация: 8.04.2017 [жалоба]
№16 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:57) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Какой к х...ям Амкар, если уже Зенит-то топят по беспределу.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№15 Написал: avnik море (Сегодня, 17:54) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Понимаю, почему народная команда на Африку ориентируется.


А фули тут непонятно - там цивилизация...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№14 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:53) #
  • -6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: avnik
Где-нибудь в Африке Ложкова повесили бы за ицо и он бы через минуту сдал заказчика.

Понимаю, почему народная команда на Африку ориентируется. Культурный уровень большинства болельщиков Спартака примерно как у папуасов


--------------------
Метели, грозы и туманы -
Бакланам все по барабану
В мороз и стужу мы играем
И РФС не вспоминаем.
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
№13 Написал: _SHIGA_ СССР (Сегодня, 17:49) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
милер и фурсенко как месть за матч сенит-амкар!
Одним словом питорги..


--------------------
ленинградские педрилы!
Регистрация: 1.02.2018 [жалоба]
№12 Написал: avnik море (Сегодня, 17:49) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Где-нибудь в Африке Ложкова повесили бы за ицо и он бы через минуту сдал заказчика. Потом повесили бы также заказчика и без проблем вышли бы на указчика... Но это в Африке...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№11 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 17:45) #
  • +2
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Black Fox,
ты на свою немытую рожу посмотри мразь бомжовская


--------------------
Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№10 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 17:44) #
  • -11
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
это говно не достойно играть в рфпл


--------------------
Красно белые телочки испугались мороза.
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.