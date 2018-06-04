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Роман Широков будет отвечать за селекцию в московском "Динамо"

По информации Sport24, бывший полузащитник сборной России Роман Широков назначен директором "Динамо" по селекции.

"Роман Широков назначен директором по селекции. Мы поздравляем его с этой должностью и надеемся, что его опыт и связи помогут усилить команду", — заявил генеральный директор клуба Сергей Федоров.

В сентябре 2017 года Широков был назначен советником председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимира Стржалковского по футболу.
Сегодня, 14:00
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2
(1)
№2 Написал: kruga (Сегодня, 14:12) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
прям даже вижу эту ситуацию:
Так, ты нам не подходишь, сиди дома, ишак!


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009 [жалоба]
№1 Написал: Yorgen2006 Yorgen2006 (Сегодня, 14:06) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Не зовут на Матч-ТВ пойдем селекционеры


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Тосно играй, борись
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
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