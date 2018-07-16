A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

ЦСКА встретится с болельщиками 23 июля

ЦСКА 23 июля проведет встречу с болельщиками.

Мероприятие пройдет на домашнем стадионе армейцев, начало - 19.00 по московскому времени. На встрече с болельщиками состоится церемония вручения серебряных медалей чемпионата России-2017/18.

Первый матч нового сезона команда Виктора Гончаренко проведет 27 июля. В матче за Суперкубок России ЦСКА в Нижнем Новгороде сыграет с "Локомотивом".

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА
Сегодня, 21:01
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 21:42) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кроме шила и гвоздя
В программе мероприятия: цирк с конями, выступление самобытных баянистов с песней "А вот я продам Головина", курсы скорой медицинской помощи при ампутации пальца и веселые старты при виде Авена. По завершению - праздничная прополка бульбы на котлованном огороде.

Последним номером программы насилие нал гладиатором в задний проход.Занавес !


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№3 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 21:35) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Кроме шила и гвоздя,
опять ты дибилушка
ты палишся бреднями
про котлован
идиот


--------------------
#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: Гастэряну (Сегодня, 21:28) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Кроме шила и гвоздя
В программе мероприятия: цирк с конями

...шашлык из тушинской свинины.

лепха коровья, надолго из бани жопы вылез?


Немецкий портал Transfermarkt, специализирующийся на стоимости футболистов, обновил рейтинг игроков РФПЛ.

Первую строчку самых дорогих игроков занял полузащитник ЦСКА Александр Головин, стоимость которого после ЧМ-2018 выросла на 7 миллионов и составляет 25 миллионов евро
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№1 Написал: Кроме шила и гвоздя (Сегодня, 21:21) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
В программе мероприятия: цирк с конями, выступление самобытных баянистов с песней "А вот я продам Головина", курсы скорой медицинской помощи при ампутации пальца и веселые старты при виде Авена. По завершению - праздничная прополка бульбы на котлованном огороде.


--------------------
Вы шило или гвоздь? Так я вас знаю!
Регистрация: 15.07.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.