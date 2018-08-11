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Президент "Анжи": шансов зацепиться за очки не было. Они бы удалили третьего или четвёртого

Президент "Анжи" Осман Кадиев остался недоволен судейством в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги со "Спартаком" (0:1).

"Поздравляю "Спартак" с победой. Были ли шансы зацепиться за очки? Шансов не было. Они бы удалили третьего или четвёртого", - цитирует Кадиева "Чемпионат.сом".

Во втором тайме главный арбитр встречи Кирилл Левников удалил с поля двух игроков махачкалинского клуба — форварда Андреса Понсе и защитника Дмитрия Белорукова.
Теги: Анжи Спартак
Сегодня, 21:17
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30
(6)
№30 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 22:09) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пошел чемпионат Рассеи... опять святая "помощь" для ЦСКА, Спартака, Зенита (наверное еще тоже увидим) и иже с ними... МАФИОЗНАЯ страна, МАФИОЗНЫЙ футбол.

Смотреть - противно.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№29 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 22:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
хорошо хоть ноги не кому не сломали
уровень втордива


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
№28 Написал: coban сегодня (Сегодня, 21:50) #
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  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Удалили уродов. И правильно сделали, что такого то? Не надо было?
Понятно денег нету, все злые,но не калечить же пацанов из-за этого..
Вы ж футболисты всё таки, не бандиты..


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№27 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:37) #
  • +2
  •  (14)

Ничего в карточках несправедливого не наблюдалось - все по делу.

Ещё Ташаеву спокойно могли порвать связки (удар в середину голени , вбок)
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№26 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 21:36) #
  • +1
  •  (9)

Цитата: Nevalyashka Nevalyashka
Да господи, гнать поганой метлой такие команды, все эти сраные Ростовы, Анжи, Енисеи, Оренбурги и так далее, играть никто не хочет, хотят калечить и мешать играть другим, пока такое говно будет играть у нас в рфпл - не будет никогда у нас футбола, фу, аж противно

это точно и голосование за присвоение Спартаку звания вечный чемпион ну а краснодар локо зеня пусть за почетные 2-5место борятся во веселуха будет а не чемп laughing
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№25 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 21:35) #
  • +4
  •  (10)

Умрите достойно. Как мужчины.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№24 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 21:35) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
А что такого прекрасного показал на поле Анжи?
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№23 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 21:33) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: prime
Цитата: Nevalyashka Nevalyashka
Да господи, гнать поганой метлой такие команды, все эти сраные Ростовы, Анжи, Енисеи, Оренбурги и так далее, играть никто не хочет, хотят калечить и мешать играть другим, пока такое говно будет играть у нас в рфпл - не будет никогда у нас футбола, фу, аж противно

ну Ростов и Енисей в этом списке явно лишние


Явно не лишние, особенно Енисей, пол Амкара, которые никогда играть не умели, а только долбить по ногам, Огуде ваще утырок тупой, так же как и 90% команды Анжи
Регистрация: 31.03.2015 [жалоба]
№22 Написал: SVN (Сегодня, 21:30) #
  • +14
  •  (16)

Белоруков получает первую желтую,когда оспаривает нарушение(удар в спину) на Глушакове,вторую желтую за срыв атаки на Зобнине,даже не пытаясь как то дотянуться до мяча.
Первое удаление,когда игрок двумя ногами прыгает в Глушакова.
О чем говорить,если игроки не успевают Анжи за игроками Спартака.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№21 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:30) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Ростов»
Бараны, ни больше, ни меньше
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№20 Написал: Realist2000 (Сегодня, 21:29) #
  • +8
  •  (10)

Вполне фол на Ташаеве мог быть оценен прямой красной. Так что не свисти,а научи играть хотя бы через мелкий фол,а не через откровенную грязь. Единственную претензию можно было бы принять - в отношении фола Промеса(можно было желтую дать),но слишком многое прощалось анжуйцам и это была компенсация...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№19 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 21:29) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: prime
Ташаеву чуть ногу не сломали, можно было смело и третьего удалять. Все удаления по делу. За неумением хотели грубостью пройти

Ни добавить, ни убавить...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№18 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:28) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
Спартак за уши тянут

будем надеяться что ты прав.ибо не видать вам опять чемпионства тогда.да и медалей вообще smirk


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№17 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:28) #
  • -6
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Енисей засудили, Анжи тоже... поганые масковские продажные свиньи


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№16 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:26) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Nevalyashka Nevalyashka
все эти сраные Ростовы

не уй гнать на ростов.с приходом Валеры команда заиграла в атаку.в оборону ВГК тупо играть не умеет.поэтому они стали веселее.пусть и в ущерб результату.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№15 Написал: prime Пенза (Сегодня, 21:26) #
  • +10
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Nevalyashka Nevalyashka
Да господи, гнать поганой метлой такие команды, все эти сраные Ростовы, Анжи, Енисеи, Оренбурги и так далее, играть никто не хочет, хотят калечить и мешать играть другим, пока такое говно будет играть у нас в рфпл - не будет никогда у нас футбола, фу, аж противно

ну Ростов и Енисей в этом списке явно лишние
Регистрация: 2.08.2009 [жалоба]
№14 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 21:26) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Чудо, что никто из Спартака не травмировался... Чучело, посмотри повторы эпизодов..
Регистрация: 29.08.2010 [жалоба]
№13 Написал: anonymous (Сегодня, 21:25) #
  • -11
  •  (17)

полностью согласен, опять Спартак за уши тянут, жаль в Европе это не катит
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№12 Написал: prime Пенза (Сегодня, 21:24) #
  • +14
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Ташаеву чуть ногу не сломали, можно было смело и третьего удалять. Все удаления по делу. За неумением хотели грубостью пройти
Регистрация: 2.08.2009 [жалоба]
№11 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:23) #
  • +11
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вас вообще не должно быть в РПЛ,вашему двору не место в приличной лиге,мало того что костоломы,так ещё и все в штрафной стоите,никакой мысли об атаке,вам этот автобус ещё в следующих играх аукнется,пол команды потеряли,да ещё отвозили ваше дворовое сборище,запрягайте ишаков и скочите в аул своим ходом))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№10 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 21:23) #
  • +10
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Да плевать мы хотели на твои сопли)


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зенит - команда с пониженной социальной ответственностью.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№9 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 21:22) #
  • +7
  •  (15)

все удаления по теме! какие притензии к судье !
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№8 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 21:22) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Реал»
Да господи, гнать поганой метлой такие команды, все эти сраные Ростовы, Анжи, Енисеи, Оренбурги и так далее, играть никто не хочет, хотят калечить и мешать играть другим, пока такое говно будет играть у нас в рфпл - не будет никогда у нас футбола, фу, аж противно
Регистрация: 31.03.2015 [жалоба]
№7 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 21:22) #
  • +11
  •  (19)
online
Болеет за:
«Спартак»
Осман Кадиев, ноль ударов по воротам. Ноль!!!. какие там очки вы брать приехали.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№6 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 21:22) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Газпром за Спартак? Анжи точно хочет финансирования от Путина после таких обвинений?


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№5 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 21:22) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
А надо будет-и пятого и шестого удалят. Автобусам у нас не место.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: Викторис (Сегодня, 21:21) #
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Учите правила
Регистрация: 8.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 21:20) #
  • +5
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
дисциплине научи игроков, а потом возмущайся...
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
№2 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 21:20) #
  • +4
  •  (14)
online

вообще то это команда вылетела в прошлом году в фнл


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 21:18) #
  • +8
  •  (20)

А накуя нарушают ? Играйте по правилам и не кто не удалит ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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