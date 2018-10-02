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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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В инстаграме появилась официальная страница Станислава Черчесова
У главного тренера сборной России Станислава Черчесова появилась официальная страница в социальной сети инстаграм.
"Приветствуем вас в официальном Instagram-аккаунте Станислава Черчесова.
Теперь у нас есть еще один способ поделиться с вами последними новостями и свежими фотографиями.
Данный аккаунт ведется администрацией официального сайта Станислава Черчесова", – говорится в первой публикации в инстаграме Черчесова.
"Приветствуем вас в официальном Instagram-аккаунте Станислава Черчесова.
Теперь у нас есть еще один способ поделиться с вами последними новостями и свежими фотографиями.
Данный аккаунт ведется администрацией официального сайта Станислава Черчесова", – говорится в первой публикации в инстаграме Черчесова.
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Приветствуем вас в официальном Instagram-аккаунте Станислава Черчесова. Теперь у нас есть еще один способ поделиться с вами последними новостями и свежими фотографиями. Данный аккаунт ведется администрацией официального сайта Станислава Черчесова. Welcome to the official Instagram account of Stanislav Cherchesov. Follow today for photos and official news. This account is linked to the official website of Stanislav Cherchesov. #stanislavcherchesov #станиславчерчесов #coach #russiannationalteam #СборнаяРоссии
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