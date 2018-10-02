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В инстаграме появилась официальная страница Станислава Черчесова

У главного тренера сборной России Станислава Черчесова появилась официальная страница в социальной сети инстаграм.

"Приветствуем вас в официальном Instagram-аккаунте Станислава Черчесова.

Теперь у нас есть еще один способ поделиться с вами последними новостями и свежими фотографиями.

Данный аккаунт ведется администрацией официального сайта Станислава Черчесова", – говорится в первой публикации в инстаграме Черчесова.

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Приветствуем вас в официальном Instagram-аккаунте Станислава Черчесова. Теперь у нас есть еще один способ поделиться с вами последними новостями и свежими фотографиями. Данный аккаунт ведется администрацией официального сайта Станислава Черчесова. Welcome to the official Instagram account of Stanislav Cherchesov. Follow today for photos and official news.  This account is linked to the official website of Stanislav Cherchesov. #stanislavcherchesov #станиславчерчесов #coach #russiannationalteam #СборнаяРоссии

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Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 15:12
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4
(1)
№4 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 17:00) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Интересно сколько дней выдержит?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:34) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Где там Глушак с лайками?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 16:03) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо К»
Представляю как от огромного количества дизлайков Черчесов моментом закроет свою страницу. smile
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:29) #
  • -2
  •  (2)

Не вижу ордена.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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