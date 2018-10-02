В инстаграме появилась официальная страница Станислава Черчесова

У главного тренера сборной России Станислава Черчесова появилась официальная страница в социальной сети инстаграм."Приветствуем вас в официальном Instagram-аккаунте Станислава Черчесова.Теперь у нас есть еще один способ поделиться с вами последними новостями и свежими фотографиями.Данный аккаунт ведется администрацией официального сайта Станислава Черчесова", – говорится в первой публикации в инстаграме Черчесова.