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Алана Мамаева: мне стыдно за мужа. Простите!

Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана прокомментировала скандал вокруг ее мужа и форварда "Зенита" Александра Кокорина.

"Они были пьяны. Стыдно. Очень стыдно за мужа. Простите!", - сказала жена футболиста.

До этого в Минпромторге подтвердили информацию телеграм-канала Mash, согласно которой сегодня в драке с футболистами пострадал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак.

СЭ
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 09:16
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#8  Седой  Россия (Сегодня, 10:24)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Готовится к сливу на всякий случай. Вообще они друг друга стоят


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#7  marlok  Иваново (Сегодня, 10:24)
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
Пятерик каждому. Ни кому не позволено избивать людей кем бы они не были.
Регистрация: 7.09.2018 [жалоба]
#6  Sergeevich   (Сегодня, 10:05)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Так они еще и пьяны были!.. с утра)

Так это отягощающее обстоятельство.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#5  Алексей_Новгород  Великий Новгород (Сегодня, 10:02)
  • +8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Барселона»
Fint,
Что за бред, включи мозг, думаешь они его били как чиновника?))) А потом удивляемся, что у нас в России люди равнодушные, ни кому ничего не надо. Вот пример - один человек сделал замечание пьяному быдлу, получил стулом по голове, так еще и пишут, что так ему и надо, дегенераты.
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#4  сын кубани  краснодар (Сегодня, 09:48)
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  •  (9)
online
Болеет за:
«Краснодар»
я понимаю если мать так скажет, а ты кто, сменная деталь кокаиновая


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
#3  Fint  Москва (Сегодня, 09:39)
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Болеет за:
«Реал»
Да этих чиновников давно надо было бы отмутузить, нет собственных ни автомобильной ни железнодорожной промышленности, а чиновников целые департаменты содержат на народные деньги, при том на нехилых зарплатах.
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
#2  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 09:34)
  • -3
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Болеет за:
«Спартак»
эта же та писда. что поливала краснодар .по моему. жаловалась, что клубов нема и ещё чего то


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#1  Sesk   (Сегодня, 09:28)
  • -4
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Еще одна ахеджакова, которой стыдно за всех кроме себя. Не лезла бы в СМИ поперек мужа.
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
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