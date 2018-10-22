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Массимо Каррера - Самедову: спасибо, Саша, мне было очень приятно с тобой работать

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера ответил полузащитнику команды Александру Самедову, обратившемуся к итальянскому специалисту со словами благодарности.

"Спасибо, Саша. И мне было очень приятно работать с тобой! Удачи тебе!" - написал Каррера в инстаграме.
Теги: Каррера Самедов Спартак
Сегодня, 22:05
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4
(7)
#4  на и мудрейший  север (Сегодня, 22:45)
  • -1
  •  (3)

disappointed_relieved скупая слеза..а дальше то как ..?
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#3  капля никотина  Москва (Сегодня, 22:28)
  • -8
  •  (10)

Просто именины сердца - слили, продали, обосрали... а теперь - обнимашки!!!!

Европа все-таки, xyли там.....
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#2  zenitchik123   (Сегодня, 22:27)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Batman
Макаронник арбузнику друг на века

не...не в жилу
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#1  Batman   (Сегодня, 22:15)
  • -15
  •  (19)
Болеет за:
ЦСКА
Макаронник арбузнику друг на века innocent
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
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