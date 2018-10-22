Массимо Каррера - Самедову: спасибо, Саша, мне было очень приятно с тобой работать

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера ответил полузащитнику команды Александру Самедову, обратившемуся к итальянскому специалисту со словами благодарности."Спасибо, Саша. И мне было очень приятно работать с тобой! Удачи тебе!" - написал Каррера в инстаграме.