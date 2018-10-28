Евгений Кафельников: и при Карпине "Спартак" останется там же, где и был

Известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера красно-белых Валерия Карпина.– Мне сложно тут что-то комментировать. Не могу говорить о возможном новом тренере, пока внутри клуба не разберутся, что они вообще хотят?– А что толку?– Я еще раз говорю: от перемены мест слагаемых сумма не меняется.– "Спартак", как и был, извините меня, в заднице, так там и останется…– С такими игроками ничего не добьешься. При всем уважении к Валере, ничего он не сделает с этой командой.– Уф… Вы знаете, каждый сам вправе принимать решения. Если Валера примет предложение, то ОК. Наверняка у него будут основания ответить согласием или отказать. Все от него зависит.– Нет. Пока в "Спартаке" не появятся люди, которые искренне болеют за эту команду, толку не будет.– Нет, не сделает…