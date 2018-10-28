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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Евгений Кафельников: и при Карпине "Спартак" останется там же, где и был
Известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера красно-белых Валерия Карпина.
– Мне сложно тут что-то комментировать. Не могу говорить о возможном новом тренере, пока внутри клуба не разберутся, что они вообще хотят?
– Выбирают между Карпиным и Кононовым.
– А что толку?
– Не видите разницы?
– Я еще раз говорю: от перемены мест слагаемых сумма не меняется.
– В смысле?
– "Спартак", как и был, извините меня, в заднице, так там и останется…
– Почему?
– С такими игроками ничего не добьешься. При всем уважении к Валере, ничего он не сделает с этой командой.
– А вы поймете Карпина, если он согласится вернуться? Все-таки Федун называл его сбитым летчиком…
– Уф… Вы знаете, каждый сам вправе принимать решения. Если Валера примет предложение, то ОК. Наверняка у него будут основания ответить согласием или отказать. Все от него зависит.
– И Карпин ничего не изменит?
– Нет. Пока в "Спартаке" не появятся люди, которые искренне болеют за эту команду, толку не будет.
– Но, может быть, Карпин своей харизмой встряхнет команду?
– Нет, не сделает…
"Спорт-Экспресс"
– Мне сложно тут что-то комментировать. Не могу говорить о возможном новом тренере, пока внутри клуба не разберутся, что они вообще хотят?
– Выбирают между Карпиным и Кононовым.
– А что толку?
– Не видите разницы?
– Я еще раз говорю: от перемены мест слагаемых сумма не меняется.
– В смысле?
– "Спартак", как и был, извините меня, в заднице, так там и останется…
– Почему?
– С такими игроками ничего не добьешься. При всем уважении к Валере, ничего он не сделает с этой командой.
– А вы поймете Карпина, если он согласится вернуться? Все-таки Федун называл его сбитым летчиком…
– Уф… Вы знаете, каждый сам вправе принимать решения. Если Валера примет предложение, то ОК. Наверняка у него будут основания ответить согласием или отказать. Все от него зависит.
– И Карпин ничего не изменит?
– Нет. Пока в "Спартаке" не появятся люди, которые искренне болеют за эту команду, толку не будет.
– Но, может быть, Карпин своей харизмой встряхнет команду?
– Нет, не сделает…
"Спорт-Экспресс"
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