"Спартак" оштрафован на 190 тысяч рублей по итогам матча с "Уфой"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, о сумме штрафа, наложенной на "Спартак" по итогам матча с "Уфой"."Болельщики "Спартака" использовали пиротехнику и демонстрировали баннеры оскорбительного содержания. За использование пиротехники на клуб наложен штраф в размере 40 тысяч рублей. А за демонстрацию баннеров оскорбительного и нецензурного содержания наложен штраф на 150 тысяч рублей", - сказал глава КДК.