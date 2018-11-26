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Войцех Ковалевски: Кононов вернет в "Спартак" хорошую энергетику и боевой дух

Экс-голкипер "Спартака" Войцех Ковалевски поделился своими ожиданиями от прихода на пост главного тренера Олега Кононова.

"Жду новую энергетику в команде. Начинается новый период, а это всегда дополнительный стимул для игроков показать свои лучшие качества. Это шанс отбросить все плохое и вернуть тот боевой дух, который позволял "Спартаку" побеждать в прошлом. А чтобы это получилось, болельщики должны искренне поддерживать команду. Надеюсь, так и будет!" — цитирует поляка официальный сайт московского клуба.
Теги: Кононов Спартак
Сегодня, 12:39
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