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Вячеслав Колосков: Россия обязана выходить из группы

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил результаты сегодняшней жеребьевки отборочного турнира Евро-2020 для сборной России.

"Можем выйти из группы, и даже обязаны это делать. Бельгия - явный фаворит, а за второе место будем, судя по всему, бороться с Шотландией. Учитывая возможности России, это соперник, которого нужно побеждать. Все зависит от готовности к конкретному матчу. По-моему, наши тренеры уже научились готовить команду к решающим играм. Если все футболисты окажутся в порядке и не случится массовой эпидемии травм, то у нас хорошие шансы выйти в финальный турнир чемпионата Европы.

Недонастрой? Таких опасений нет, потому что при Черчесове подобного не видел ни в одной встрече. Команда с этим тренером преобразилась, он сумел донести до каждого игрока свои требования. И во многом мы побеждали благодаря настрою, высокому уровню готовности, самоотдаче. Так что никакой недооценки соперников не будет", - цитирует Колоскова "Спорт-Экспресс".
Теги: Колосков
Вчера, 23:30
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