Илья Геркус: телетрансляции – основной потенциал роста доходов РПЛ

Бывший президент и генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив", а ныне член совета директоров железнодорожников Илья Геркус заявил, что основной потенциал роста доходов для клубов российской премьер-лиги он видит в реализации прав на телетрансляции.УЕФА выпустил отчет по итогам 2017 финансового года в ночь с четверга на пятницу. По данным организации, российская премьер-лига по уровню доходов от телетрансляций занимает последнее место среди 20 богатейших европейских чемпионатов. Поступления от телевидения составили только 5% клубных доходов."Доход от продажи медиаправ в России очень низкий из-за исторически отсутствующего рынка платного телевидения вообще и платного спортивного телевидения в частности. Попытки НТВ-плюс и Лиги-ТВ создать такой рынок не увенчались успехом. Выручка от продажи спортивных событий на телевидении все ещё очень мала в сравнении с европейскими конкурентами. Это основной потенциал роста доходов для российского футбола", - рассказал Геркус.