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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Новости партнеров

Александр Кокорин: c удовольствием бы посмотрели видео с дракой Гулиева

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, который находится на заседании в Пресненском суде, сказал, что хотел бы посмотреть видео инцидента с полузащитником "Спартака" Аязом Гулиевым, который избил американского гражданина Майкла Коу Джона Эли.

– Что скажете о ситуации с Гулиевым? Он пешехода избил.

– Мы весь день здесь провели, нужно видео посмотреть.

– Мы бы показали.

– Мы бы с удовольствием посмотрели.

"СЭ"
Теги: Кокорин Мамаев Гулиев
Сегодня, 13:09
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9
(5)
#9  Critique   (Сегодня, 14:51)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: dvdw
Забаньте меня, но я скажу -у этой нерусской мрази 200 неоплаченных штрафов и эта падаль на переходе давила человека,едя нагло вперед

Если быть справедливым, ты Кокошу с Мамаем "русской мразью" называешь? Если нет, просто ограничься словом "хачек". Так будет более полит корректно :)
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#8  dvdw   (Сегодня, 14:30)
  • +3
  •  (3)
online

Забаньте меня, но я скажу -у этой нерусской мрази 200 неоплаченных штрафов и эта падаль на переходе давила человека,едя нагло вперед
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
#7  druny77  nizniy (Сегодня, 14:20)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sssh53
А кто-то может объяснить почему за избиение одних сажают других нет? 18 следователей так заняты Кокориными, что на Гулиева у них времени нет?




он договариваться умеет......
Регистрация: 31.01.2010 [жалоба]
#6  sssh53  Москва (Сегодня, 13:55)
  • -2
  •  (6)

А кто-то может объяснить почему за избиение одних сажают других нет? 18 следователей так заняты Кокориными, что на Гулиева у них времени нет?
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
#5  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 13:41)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Динамо К»
Заголовок кардинально отличается от текста. Зачем нужно делать из Кокорина конченного идиота,хоть он и не блещет умом,но не до такой же степени.. weary
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#4  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 13:36)
  • +5
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
как был Кокорин дебилом, так и остался!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#3  safonas   (Сегодня, 13:32)
  • +1
  •  (7)

а теперь слово второму эксперту господину Мамаеву


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#2  студия дускай   (Сегодня, 13:28)
  • +1
  •  (5)

мастер класс
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#1  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 13:14)
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Шинник»
Понимаю контекст.
Но бестактно так говорить. На такое с удовольствием только гулиевы смотреть могут
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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