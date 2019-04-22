Россия РПЛ 2018/19
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Валерий Карпин: арбитры после матча с "Оренбургом" сказали, что второй гол был забит из офсайда (2)
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Валерий Карпин: арбитры после матча с "Оренбургом" сказали, что второй гол был забит из офсайда
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказал свое мнение о судействе встречи с "Оренбургом" (0:3) в 24-м туре РПЛ.
– Как в целом оцените уровень судейства в премьер-лиге, видите глобальные проблемы?
– Рефери ошибаются во всех ведущих чемпионатах, другое дело – там есть ВАР, система позволяет многое исправить. Даже ВАР не дает стопроцентной гарантии, но на 90 позволяет минимизировать риски.
– Был бы ВАР – вам бы 2 гола не засчитали.
– Возможно. Но не исключено, что и засчитали бы – сомнения всегда есть. С ВАР сомнений намного меньше. Но так как у нас этой системы нет, хотелось бы, чтобы судьи относились к работе более ответственно.
– Общались с арбитрами после матча?
– Да, он сказали, что второй гол забит из положения "вне игры".
– А первый?
– Про первый не говорили.
"Спорт-Экспресс"
– Как в целом оцените уровень судейства в премьер-лиге, видите глобальные проблемы?
– Рефери ошибаются во всех ведущих чемпионатах, другое дело – там есть ВАР, система позволяет многое исправить. Даже ВАР не дает стопроцентной гарантии, но на 90 позволяет минимизировать риски.
– Был бы ВАР – вам бы 2 гола не засчитали.
– Возможно. Но не исключено, что и засчитали бы – сомнения всегда есть. С ВАР сомнений намного меньше. Но так как у нас этой системы нет, хотелось бы, чтобы судьи относились к работе более ответственно.
– Общались с арбитрами после матча?
– Да, он сказали, что второй гол забит из положения "вне игры".
– А первый?
– Про первый не говорили.
"Спорт-Экспресс"
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