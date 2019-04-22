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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Валерий Карпин: арбитры после матча с "Оренбургом" сказали, что второй гол был забит из офсайда

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказал свое мнение о судействе встречи с "Оренбургом" (0:3) в 24-м туре РПЛ.

– Как в целом оцените уровень судейства в премьер-лиге, видите глобальные проблемы?

– Рефери ошибаются во всех ведущих чемпионатах, другое дело – там есть ВАР, система позволяет многое исправить. Даже ВАР не дает стопроцентной гарантии, но на 90 позволяет минимизировать риски.

– Был бы ВАР – вам бы 2 гола не засчитали.

– Возможно. Но не исключено, что и засчитали бы – сомнения всегда есть. С ВАР сомнений намного меньше. Но так как у нас этой системы нет, хотелось бы, чтобы судьи относились к работе более ответственно.

– Общались с арбитрами после матча?

– Да, он сказали, что второй гол забит из положения "вне игры".

– А первый?

– Про первый не говорили.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Карпин Оренбург Ростов
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#2  F.Totti.   (Сегодня, 22:04)
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И?
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#1  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 21:57)
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Да, он сказали,

??? ФИО?
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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