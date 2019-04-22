Валерий Карпин: арбитры после матча с "Оренбургом" сказали, что второй гол был забит из офсайда

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказал свое мнение о судействе встречи с "Оренбургом" (0:3) в 24-м туре РПЛ.– Рефери ошибаются во всех ведущих чемпионатах, другое дело – там есть ВАР, система позволяет многое исправить. Даже ВАР не дает стопроцентной гарантии, но на 90 позволяет минимизировать риски.– Возможно. Но не исключено, что и засчитали бы – сомнения всегда есть. С ВАР сомнений намного меньше. Но так как у нас этой системы нет, хотелось бы, чтобы судьи относились к работе более ответственно.– Да, он сказали, что второй гол забит из положения "вне игры".– Про первый не говорили.