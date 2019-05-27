Дмитрий Селюк: Кайо в подмётки не годится Каборе
Дмитрий Селюк, агент полузащитника "Краснодара" Шарля Каборе, у которого истекает контракт с клубом, высказал мнение, что его клиент сильнее, чем полузащитник Кайо, который перешёл в стан "горожан" из "Санта-Клары".
"Безусловно, "Краснодар" трогательно попрощался с Каборе, Шарль очень благодарен клубу. Думаю, болельщики и клуб тоже ему благодарны – он не просиживал время, протирая скамейку и получая деньги, а служил "Краснодару" верой и правдой. "Краснодар" попрощался с двумя лидерами, футбол есть футбол, но этих игроков клубу будет не хватать.
Каборе адаптирован к РПЛ, для меня был нонсенс, что "Краснодар" не продлил с ним контракт. Они купили Кайо за три миллиона, но за эти же деньги не продлили Каборе. Пусть у Кайо зарплата меньше, но вряд ли он поехал сюда за 300 тысяч, хотя мог бы. Траты у "Краснодара" будут примерно такие же, но Каборе адаптирован, готов к Лиге чемпионов, а 100 тысяч туда-сюда — это не так много. Тем более они предложили контракт, просто чуть меньше. Умом российский футбол не понять, но в Европе на определённые вещи никто бы не пошёл. Понимаю, что хочется играть своими футболистами, но тут они вышли в Лигу чемпионов.
Если "Краснодар" попал в Лигу чемпионов, то может заработать там 20 миллионов – и отбить и Каборе, и Перейру, и Шапи с Игнатьевым зарплату увеличить. Каборе знает всех игроков в команде, сыгран со всеми, а что касается Кайо… Я не знал, кто это такой, но посмотрел сейчас. Наверное, его вели скауты, но пока он и в подмётки не годится Каборе. Может, краснодарская Ванга предсказала им, что он зафеерит?", - цитирует Селюка "Чемпионат.сом".
"Безусловно, "Краснодар" трогательно попрощался с Каборе, Шарль очень благодарен клубу. Думаю, болельщики и клуб тоже ему благодарны – он не просиживал время, протирая скамейку и получая деньги, а служил "Краснодару" верой и правдой. "Краснодар" попрощался с двумя лидерами, футбол есть футбол, но этих игроков клубу будет не хватать.
Каборе адаптирован к РПЛ, для меня был нонсенс, что "Краснодар" не продлил с ним контракт. Они купили Кайо за три миллиона, но за эти же деньги не продлили Каборе. Пусть у Кайо зарплата меньше, но вряд ли он поехал сюда за 300 тысяч, хотя мог бы. Траты у "Краснодара" будут примерно такие же, но Каборе адаптирован, готов к Лиге чемпионов, а 100 тысяч туда-сюда — это не так много. Тем более они предложили контракт, просто чуть меньше. Умом российский футбол не понять, но в Европе на определённые вещи никто бы не пошёл. Понимаю, что хочется играть своими футболистами, но тут они вышли в Лигу чемпионов.
Если "Краснодар" попал в Лигу чемпионов, то может заработать там 20 миллионов – и отбить и Каборе, и Перейру, и Шапи с Игнатьевым зарплату увеличить. Каборе знает всех игроков в команде, сыгран со всеми, а что касается Кайо… Я не знал, кто это такой, но посмотрел сейчас. Наверное, его вели скауты, но пока он и в подмётки не годится Каборе. Может, краснодарская Ванга предсказала им, что он зафеерит?", - цитирует Селюка "Чемпионат.сом".