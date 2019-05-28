Антон Лисин: начинаю полноценную работу в "Спартаке" с 17 июня
Бывший глава пресс-службы оргкомитета "Россия 2018" Антон Лисин подтвердил назначение на пост руководителя департамента московского "Спартака" по связям с общественностью.
"Заступаю на должность с 17 июня. До этого я буду консультировать, а также работать в оргкомитете Евро-2020. С 17-го числа начинаю полноценную работу в "Спартаке". Совмещать посты с оргкомитетом не буду", - цитирует Лисина "Чемпионат".
"Заступаю на должность с 17 июня. До этого я буду консультировать, а также работать в оргкомитете Евро-2020. С 17-го числа начинаю полноценную работу в "Спартаке". Совмещать посты с оргкомитетом не буду", - цитирует Лисина "Чемпионат".