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Гжегож Крыховяк: вполне возможно, что в будущем Баринов окажется в топ-клубе Европы

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк признался, что ему комфортно играть с 23-летним хавбеком Дмитрием Бариновым, и предсказал ему большое будущее.

"Мне комфортно играть с Димой. Это футболист, который очень много бегает и выполняет гигантский объем работы на поле. Он в меру наглый и в меру агрессивный — отличные качества для опорника. Баринов — один из лидеров команды, системообразующий игрок.

У Димы потрясающий боевой дух, он настоящий боец — стелется в подкатах и отдает всего себя за команду! Если он будет продолжать в том же духе и столько же работать — его ждет большое будущее. Такие игроки на вес золота в любой команде. Надеюсь, Дима будет только прогрессировать. Вполне возможно, у него впереди топ-клуб Европы", - цитирует Крыховяка ФК "Локомотив".


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Теги: Крыховяк Баринов Локомотив
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