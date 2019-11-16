Бывший главный тренер "Тамбова" Александр Григорян заявил, что в трех последних победах команды есть его заслуга. После увольнения Григоряна 19 октября "Тамбов" подряд выиграл у "Уфы" (3:0), "Сочи" (2:1) и "Ростова" (2:1).
"Именно я сформировал эту команду, и игру ей поставил — тоже я. При поддержке штаба и руководства, разумеется. Глупо полагать, что, не имея в арсенале тактическую зрелость, поставленную в обороне и атаке игру, хорошую физическую и психологическую подготовку, "Тамбов" на ровном месте начал собирать очки. Абсолютно убежден, что предпосылки для этого успеха кроются во мне. Если бы команда начала набирать очки через месяц после моего ухода — тогда другой вопрос, и да, дело было бы не во мне.
Все взвесил и ушел, на то были основания. Какие? Сказать не могу, но официальная версия "игра не шла, не фартило" меня полностью устраивает. Журавель в трансляции произнес: "Григорян психанул". Это неправда, вообще не психанул. Но я хочу двигаться вперед. Это не значит, что меня уже ждет более статусный клуб. Совсем и не ждет, хотя напрасно! Я столкнулся с тремя командами Премьер-лиги, состав которых был сформирован по два года и более, но до меня игру в них поставить ни хрена не могли. Футболисты не знали, во что играют. При мне такое невозможно", — приводит слова Григоряна "Матч ТВ".
Григорян: предпосылки для трех побед "Тамбова" после моей отставки кроются во мне
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