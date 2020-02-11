"Оценивать его работу можно будет только после зимних сборов. Когда Тедеско пришел, у него не было времени, чтобы подготовить команду. Какой он профессионал, мы посмотрим весной. Тот же Жозе Моуринью вообще начинал как переводчик. Леонид Слуцкий вообще вратарем был и очень рано закончил с футболом. Говорить о том, что Тедеско всю жизнь учился на тренера и поэтому он точно станет хорошим специалистом, как-то неправильно", - приводят слова Тихонова "Известия".
Тедеско возглавил московский клуб в октябре 2019 года, сменив на посту Олега Кононова. Контракт со специалистом был подписан до 2021 года. Ранее Тедеско в Германии тренировал "Шальке".
"Спартак" на зимнем сборе в Катаре одержал победу в турнире Кубок Париматч Премьер, обыграв "Ростов" и "Партизан". По пенальти красно-белые уступили "Локомотиву".
После 19 туров "Спартак" находится на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка. В первом матче после возобновления РПЛ команда Тедеско сыграет с московским "Динамо".
"Весной посмотрим, какой он профессионал". Тихонов высказался о Тедеско
Бывший футболист "Спартака" Андрей Тихонов заявил, что в весенней части чемпионата хочет посмотреть, как преобразится команда при Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
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