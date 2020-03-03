Встречу между "Спартаком" и "Краснодаром", которая пройдет на стадионе "Открытие арена", будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным.
Матч "Ростов" - ЦСКА будет судить Владислав Безбородов, а встречу "Зенит" - "Уфа" - Алексей Сухой. Все эти три игры пройдут 9 марта.
Остальные назначения выглядят так:
7 марта.
"Оренбург" - "Арсенал" 14:00
Арбитры: Кукуян, Богач, Жвакин. VAR: Матюнин.
"Динамо" - "Тамбов" 16:30
Арбитры: Казарцев, Кудрявцев, Мухтаров. VAR: Турбин.
8 марта
"Рубин" — "Крылья Советов" 14:00
Арбитры: Москалев, Усачев, Абусуев.VAR: Карасев.
"Сочи" - "Урал" 16:30
Арбитры: Вилков, Аверьянов, Елеференко. VAR: Иванов.
"Локомотив" - "Ахмат" 19:00
Арбитры: Левников, Стипиди, Ширяев. VAR: Еськов.
РФС
Матч между "Спартаком" и "Краснодаром" будет судить Лапочкин
Назначены арбитры на матчи 21-го тура чемпионата России.
Фото: ТАСС
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