- Со Смоловым разговаривал позавчера, скучает по мне. Мы говорили про карантин. То, что плохо, – он один там. Это ещё сложнее переносится, наверное. Звонки из России его поддерживают. Я сказал и Смолову, и Головину, и Черышеву, что они могут звонить по любому вопросу, - цитирует Черчесова пресс-служба сборной России.
30-летний Смолов, права на которого принадлежат московскому "Локомотиву", до конца сезона играет в "Сельте" на правах аренды. В шести матчах за команду он забил гол в ворота мадридского "Реала".
Все европейские чемпионаты, за исключением белорусского, были приостановлены из-за распространения коронавируса в мире. Число зараженных в мире более 800000 человек. В России официально выявлено свыше 2000 случаев заболевания.
Черчесов: Смолов скучает по мне, разговаривал с ним
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об разговоре с форвардом "Сельты" Фёдором Смоловым.
Источник: "СЭ"
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