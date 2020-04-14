В текущем сезоне Нобоа провел 16 матчей в рамках РПЛ, забил четыре гола и сделал четыре ассиста.
- У каждого города есть что-то свое. Не могу сказать, какой из них самый хороший. Каждый подарил мне хорошее время. Все пять городов, где я жил и играл — красивы, удобны.
Сейчас живу в Сочи, и погода здесь супер. Даже не похоже, что это в России. В Ростове-на-Дону даже не так тепло зимой. Мне очень нравится в Сочи, - приводит слова игрока "Матч ТВ".
"Сочи" после 22-х туров находится на 12-й строчке.
Сезон в России приостановлен до 31 мая.
Нобоа - о Сочи: даже не похоже, что это в России
Хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа рассказал о своих впечатлениях от города Сочи.
Фото: РПЛ
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