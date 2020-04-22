В УЕФА планируют завершить национальные чемпионаты до 31 июля

УЕФА обсудил с Европейской ассоциацией клубов (ECA) потенциальные даты завершения национальных чемпионатов.

Фото: Eurosport

По информации испанского издания AS, в ходе видеоконференции УЕФА и ЕСА решили, что розыгрыши европейских чемпионатов нужно завершить до 31 июля. При необходимости можно "подвинуть" расписание матчей на первую неделю августа.



Также в августе планируется завершить розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы.



Количество заболеваний по всему миру на данную минуту 2 603 147. Число жертв от коронавируса превысило отметку в 180 тысяч человек.



Российская Премьер-лига была приостановлена до 31 мая. За последние сутки у 5 236 человек в стране зафиксировали COVID-19. Всего 57 999 случаев заболевания, 4 420 человек выздоровело, 513 - умерло.