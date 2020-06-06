"Хочу еще раз поблагодарить команду и болельщиков за слова поддержки. Пока я был в больнице, получил много сообщений. Было очень приятно. Теперь, когда болезнь позади, я с новыми силами приступаю к работе. Будем вместе двигать клуб к новым победам!" - цитирует Федуна официальный сайт клуба.
"Спартак" занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков в 22 турах.
РПЛ, приостановленная в марте из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 июня.
Леонид Федун навестил "Спартак" в Тарасовке
Владелец "Спартака" Леонид Федун навестил команду на базе в Тарасовке.
Фото: ФК "Спартак"
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